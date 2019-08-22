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فن

دوا ليبا في عيد ميلادها الـ 24: بحب الحياة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:18 م
دوا ليبا
دوا ليبا
القسم الميدانى
احتفلت مواقع السوشال ميديا بعيد ميلاد النجمة الانجليزية الشهيرة دوا ليبا الـ 24.

ونشرت النجمة دوا ليبا صورة على حساب إنستجرام الخاص بها في يوم عيد ميلادها معلقة "أنا أتمسك بالحياة".

وتفاعل العديد من المعجبين والفانز معاها لتهنئتها بعيد ميلادها فجاءت التعليقات كالتالي: "كل عام و انتي بخير نجمتي المفضلة" و"هابي بيرز داي"، وهنأ عدد من الفنانين أيضا النجمة دوا ليبا بعيد ميلادها.

ويذكر أن بداية دوا ليبا الغنائية كانت بعمر الرابعة عشر عندما بدأت بغناء أغاني منتشرة وقتها لفنانين مختلفين مثل كريستينا أغيليرا ونيللي فورتادو على يوتيوب، وأصدرت في عام 2015 أول أغنية منفردة لها.
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birthday week and i’m holding on for dear life

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