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حوادث

حالة تلبس.. سيدة تحول شقتها لاستقطاب راغبي المتعة الحرام بالسيدة زينب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:53 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
كتب محمد صبرى
حوّلت ربة منزل شقتها بحى السيدة زينب لممارسة الأعمال المنافية للآداب حيث استعانت بسيدتين لاستقطاب راغبى المتعة الحرام وذلك مقابل أموال، وفور إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وجّه باستصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة الشقة.

وقد تمكن ضباط مباحث الآداب بالقاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من القبض على ٣ سيدات ورجلين وجار عرضهم على النيابة للتحقيق .

وردت معلومات لضباط إدارة حماية الآداب العامة بالقاهرة أن ربة منزل تدير الشقة سكنها بالسيدة زينب للأعمال المنافية للآداب العامة.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط إدارة حماية الآداب من ضبطها حال تواجدها بالشقة وبصحبتها سيدتان ورجلان من راغبى المتعة الحرام.

وبتفتيش الشقة عثر بداخلها علي عدد 9 هواتف محمولة " خاصة بالمتهمين " والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمين ومبلغ مالى 2450 جنيها.

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفت الأولى بإدارة الشقة سكنها للأعمال المنافية للآداب بمعاونة كل من الثانية والثالثة والرابع نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي المتعة المحرمة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم.                  
وأقرت الثانية والثالثة بممارسة الدعارة بدون تمييز مع راغبي المتعة من المترددين علي الشقة مقابل أجر مادي يتحصلان عليه ، جار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

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