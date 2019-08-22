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برفقة والدته.. ديفيد بيكهام يقضي إجازته الصيفية.. شاهد

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:56 م
ديفيد بيكهام مع والدته
ديفيد بيكهام مع والدته
القسم الميدانى
نشر لاعب كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام صورة على حساب "إنستجرام" الخاص به بصحبة والدته وهو يقضي إجازة الصيف.

ولاقت الصورة إعجاب متابعي نجم كرة القدم ديفيد بيكهام حيث إنه يملك 57 مليونا من المتابعين.

ديفيد بيكهام هو لاعب كرة قدم وقد كان يلعب في ريال مدريد الإسباني بعد أن انتقل إليه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب في نادي لوس أنجلوس جلاكسي وقام النادي بإعارته إلى نادي اي سي ميلان عام 2009.

ويذكر أن شهرته ازدادت بعدما تعرّف على فيكتوريا آدامز Victoria Adams، المشهورة باسم "Posh Spice"، حيث كانت تعمل مع فرقة Spice Girls الغنائيّة، وسُرعان ما وقع الثّنائي في الحبّ، وفي الرّابع من مارس عام 1994، رُزِقا بمولودهما الأوّل.
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Summer time with mum ❤️

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