شاهد.. هبوط حاد فى ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع.. اعرف السبب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، بضغوط هبوط المؤسسات العربية والأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.294 مليار جنيه.



وقال عز حسين منفذ عمليات بالبورصة المصرية ان صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.3 مليون جنيه، 24.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 17 مليون جنيه، على التوالى.



واضاف حسين ان تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2171 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 17636 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5322 نقطة، فى أولى جلسات تداوله.



واوضحت نجلاء فراج خبير اسواق المال بالبورصة المصرية ان تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1443 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.





واضافت فراج ان ارتفعت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

