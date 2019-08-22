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رياضة

ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:30 م
الدكتور جمال محمد
الدكتور جمال محمد علي
يسرى غازى
كشف الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة ملامح أجندة الاجتماع الأول للجنة المزمع انعقاده بعد غد السبت.

وقال جمال محمد علي فى تصريحات لـ "صدى البلد" إن اللجنة سوف تعقد أول اجتماع لها بعد غد السبت بعد الانتهاء من جلسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف أن ملامح الاجتماع الأول للجنة سوف تشمل إجراء تعديل فى لائحة النظام الأساسي لتفادي وجود أية ثغرات فى اللائحة التى لم يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وأشار إلى أن تعيين المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى خلفا للمكسيكى خافيير آجيرى سيكون على أجندة الملفات المطروح مناقشته في اجتماع السبت فى ظل طرح العديد من الأسماء على الساحة لتولى القيادة الفنية للفراعنة الكبار.

وأوضح أن الاجتماع سوف يتطرق إلى طرح برنامج لتطوير المدربين والارتقاء بمستواهم خلال الفترة القادمة من أجل اكتساب الخبرات والاستفادة منهم مستقبلا إلى جانب مناقشة شروط المسابقات والمساهمة فى تطويرها من أجل إفادة الكرة المصرية.

وشدد نائب الجبلاية على أن اللجنة الخماسية لن تعقد اجتماعاتها بشكل شهرى لمناقشة الملفات المطروحة على الساحة الرياضية، لافتا الى أن الاجتماع سيكون شبه يومى فى بعض الأحيان من أجل تذليل أية عقبات بعد انطلاق المسابقات المحلية خلال الفترة القادمة.

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