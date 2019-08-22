لو عاوز تشتري عربية.. جلسة مزاد جمرك السويس والسخنة 26 أغسطس



وسيتم بيع كل سيارة على حده وكل سيارة لوط مستقل بذاته كما يمكن شراء سيارة واحدة فقط للاستخدام الشخصى بالبطاقة الشخصية أما شراء أكثر من سيارة فيكون بالبطاقة الضريبية . ويبلغ ثمن الكراسة 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه تسترد فى نفس اليوم إذا لم يتم الشراء.



مزاد جمرك السويس سيتم في النادي المصري القاهري



وفى حال الترسية يتم سداد كامل الثمن او 30 % من الثمن والباقى خلال اسبوعين ، وسيقام المزاد الساعه 12 ظهرا بالنادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة في القاهرة ، وشراء كراسة الشروط ، شرط من شروط دخول المزاد كما يتم البيع بدون عمولة ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

أكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن هناك الكثير من الاستفسارات بخصوص مزاد جمرك سيارات السويس والعين السخنة المدرج بجلسة مزاد 26 أغسطس الجاري.وقالت إنها توفر إجابات عن كل التساؤلات بخصوص المزاد مباشرة وتشمل تلك الاجابات أن كراسة الشروط والمواصفات تتوفر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامى بالدقى .