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أخبار العالم

وزير خارجية امريكا: لن نسمح لإيران بالاستمرار في تطوير برنامجها الصاروخي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:46 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أ ش أ
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.

وأضاف بومبيو - خلال زيارته إلى كندا في أول زيارة رسمية له، وفقا قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأمريكيين وأرواحهم للخطر في أي مكان في العالم.

وأشار إلى ناقلة النفط (غريس 1)، موضحا أنها مثال على الجهود الأمريكية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، هذا إلى جانب مجموعة من العقوبات التي من شأنها حرمان المرشد الإيراني علي خامنئي من الأموال التي تستخدم في ترويع العالم.

وتابع: "لقد كنا فعّالين إلى حد كبير في ذلك، ويمكن أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني"، مضيفا أن العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولي والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات في أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرعها في المنطقة.

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