إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج والسحب.. منع السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح

ارتفاع الامواج بشواطئ مطروح
ارتفاع الامواج بشواطئ مطروح
ايمن محمود

يستمر لليوم الثالث على التوالى  منع  المصطافين من عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

حيث تقرر  اغلاق الشواطئ امام زوار  ومنع نزول البحر بشواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء.

ويمكن  لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام " .

ويشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي ضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد صحصاح لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

موضحاً بأننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شواطئ

