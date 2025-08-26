مصرع طفل بسبب «ساندوتش».. الجنايات تعاقب القاتل بالمشدد 7 سنوات

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، أول درجة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات ضرب طفل ما أدى لوفاته بالحوامدية وألزمته بالمصاريف الجنائية، كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا والمستشار جمال عبد الناصر سالم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه بتاريخ الواقعة جلس عاطل على المقهى يتناول الطعام، وقبل الانتهاء من طعامه قام بالدخول إلى الحمام، وفي هذا الوقت مر طفل يدعى جمال طلعت جمعة رفقة بائعى الخردوات بمنطقة الحوامدية بالجيزة وأبصر تواجد مأكولات على منضدة بالمقهى فأخذ سندوتش منها، وفور علم العاطل بذلك طارد الطفل حتى أمسك به وقام بخنقه من رقبته وضربه بالأيدى بقوة على رقبته ووجهه ولم يتركه إلا بعد أن سقط أرضًا مغشيًا عليه يصارع الموت.

وأمسك الأهالى بالعاطل ونقلوا الطفل المجنى عليه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته بالعنق ومانتج عنه من كسر بالقرن الأيمن للغضروف الدرقي وتم تسليم المتهم للنقيب شرطة مروان عماد الدين معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية وأقر المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة ولكنه لم يقصد قتلا وإنما كان يقصد الضرب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3818 لسنة 2025 جنايات الحوامدية والمقيدة برقم 742 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة وبإشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قيام المتهم «محمد .ن .ز»، 29سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بضرب المجني عليه الطفل جمال طلعت جمعة عمدا بأنه وعلى أثر خلاف نشب بينهما تعدى عليه ضربًا بالأيدى محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا.