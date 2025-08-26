قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع طفل بسبب «ساندوتش».. الجنايات تعاقب القاتل بالمشدد 7 سنوات

المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة
المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، أول درجة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات ضرب طفل ما أدى لوفاته بالحوامدية وألزمته بالمصاريف الجنائية، كما أحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزي شلبي رئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا والمستشار جمال عبد الناصر سالم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه بتاريخ الواقعة جلس عاطل على المقهى يتناول الطعام، وقبل الانتهاء من طعامه قام بالدخول إلى الحمام، وفي هذا الوقت مر طفل يدعى جمال طلعت جمعة رفقة بائعى الخردوات بمنطقة الحوامدية بالجيزة وأبصر تواجد مأكولات على منضدة بالمقهى فأخذ سندوتش منها، وفور علم العاطل بذلك طارد الطفل حتى أمسك به وقام بخنقه من رقبته وضربه بالأيدى بقوة على رقبته ووجهه ولم يتركه إلا بعد أن سقط أرضًا مغشيًا عليه يصارع الموت.

وأمسك الأهالى بالعاطل ونقلوا الطفل المجنى عليه إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصاباته بالعنق ومانتج عنه من كسر بالقرن الأيمن للغضروف الدرقي وتم تسليم المتهم للنقيب شرطة مروان عماد الدين معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية وأقر المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة ولكنه لم يقصد قتلا وإنما كان يقصد الضرب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3818 لسنة 2025 جنايات الحوامدية والمقيدة برقم 742 لسنة 2025 كلى جنوب الجيزة وبإشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قيام المتهم «محمد .ن .ز»، 29سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بضرب المجني عليه الطفل جمال طلعت جمعة عمدا بأنه وعلى أثر خلاف نشب بينهما تعدى عليه ضربًا بالأيدى محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا.

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

