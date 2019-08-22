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مجلس الشباب المصري يكرم الفائزين بـ حملة "الخير في شبابنا"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:19 م
مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري يكرم الفائزين في حملة الخير في شبابنا
حمادة خطاب
قام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بتكريم الأبطال الفائزين بحملة " الخير في شبابنا"، أمس، بالمقر الرئيسي للمجلس، وذلك بحضور كل من محمد حليم المدير التنفيذي للمجلس، وسهيلة محمود مسئول الحملة .

حصلت" مبادرة حلم الوصول" الدولية على المركز الأول، ومؤسسها مصطفى عزت، وهي المبادرة الفريدة من نوعها في الوطن العربي والإفريقي لتشجيع القراءة والكتابة وإظهار المواهب، بينما حصلت" مبادرة شباب المستقبل" على المركز الثاني، ومؤسسها ثروت عبدالرحمن، والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر الشبابية في كافة المجالات وتطبيق بعض أهداف التنمية المستدامة2030، لتأتي مبادرة "لون تفرح" في المركز الثالث، ومؤسسها محمود حسانين، وهي ضمن مبادرات فريق هافانا .

تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات مجلس الشباب المصري الهادفة لتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي والتي تعمل على تشجيع الشباب على العمل والابتكار ليبقى مجلس الشباب عونا للشباب دائما .

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