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سمير فرج يكشف حقيقة موقف زعيم المعارضة التركي المساند لمصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:37 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
خالد محيي الدين
قال اللواء سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية، إن أردوغان فشل في حصد شعبية جماهيرية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث نجحت المعارضة في حصد أكبر المدن داخل تركيا.

وأوضح، "فرج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن زعيم المعارضة التركية قد أعلن في تصريحات سابقة عن استنكاره لموقف أردوغان المعادية لمصر، ومستفهما عن سبب دعمه للإخوان والجماعات الإرهابية.

وأشار اللواء "سمير فرج"، إلى أن، إلى أن زعيم المعارضة تحدث عن مصر كونها أكبر دولة في المنطقة، فضلا عن العلاقات المصرية التركية التاريخية التي يسعى أردوغان ونظامه تحطيمها.

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