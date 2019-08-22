سبع صنايع والبخت مش ضايع .. أحمد صلاح حسنى لاعب كرة وملحن وممثل

فجر الفنان أحمد صلاح حسني؛ مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أنه لحن أغاني بدون كتابة أسمه عليها؛ منها لعمرو دياب وشيرين وحسام حبيب ومحمد حماقي.



وقدم حسني خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية « سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ التحية الى المطرب الكبير محمد حماقي؛ موضحا أنه كان من أكثر الداعمين له في فترة التلحين .



وأكد حسني؛ أنه كان يلحن في الخفاء لانه يخشى أن يقول الناس عنه «صاحب بالين كداب»؛ منوها أنه اعطى كل شئ حقه واتقنه.



وأشار حسنى؛ أن أول من قدمه إلى عالم التلحين؛ هو صديقه المطرب حسام حبيب؛ مرددا: «لحنت له وقلت له أكتب أسمك علي اللحن وانا راضي ولما الأغاني اللي لحنتها نجت فرحت جدا .. وأنا عمري ماندمت على قرار خدته أبدا ».