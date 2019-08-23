استجابة لـ صدى البلد.. الشركة القابضة: حل مشكلة المياه بقرية الوساطة مع تشغيل محطة سنديلة

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى انقطاع المياه بقرية الوساطة بمحافظة الدقهلية المنشورة على موقع صدى البلد.





وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب في بيانها إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية أفادت أنه يوجد ضعف بالضغوط بأطراف الشبكة بالقرية، موضحة أن الضغوط ستزيد بعد تشغيل محطة مياه بسنديلة فائقة الترشيح بكامل طاقتها، والجاري تنفيذها بواسطة الجهات التنفيذية المختصة ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي شركة تشغيل وصيانة .



