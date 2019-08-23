كارمن سليمان تكشف عن أصعب فترة في حياتها

نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"صورة من فترة حملها في ابنها "زين".



وعلقت علي الصورة : "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي، بس على قد تعبها على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده، عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معنى إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه".



وتابعت "بني آدم هو مش بس كل حياتي، هو حتة مني زين، وبدعي لو ربنا إداني عمر وكبرت وعجزت إنه يفضل دايمًا معايا".



جدير بالذكر أن الفنانة كارمن سليمان احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد عام 2017.