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الكشف عن حقيقة وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه على الطاولة أمام ماكرون

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:58 ص
جونسون وماكرون
جونسون وماكرون
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "لوبس" "L'Obs" الفرنسية حقيقة الصورة والفيديو المتداولين اللذين يظهر فيهما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على الطاولة في وجه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون.

وقالت الصحيفة إن ماكرون هو من بدأ بالمزاح بشأن طاولة القهوة التي يمكن أن تكون مسندا للقدمين.

ويظهر مقط ع الفيديو الرئيس الفرنسي وهو يبتسم فيما واصل بوريس جونسون الحديث بشأن الطاولة، واضعا قدمه عليها للحظات قصيرة ثم رفعها مرة أخرى.

ووجه ماكرون اعتذارا للمصورين لرفع قدمه تجاههم. وأكدت الصحيفة أنه بناء على ما سبق لا يمكن القول إن حركة رئيس الوزراء البريطاني كانت مقصودة أو مهينة.

وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الخميس، باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار حملته للضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن إصراره بالحصول على ضمان بأن لا يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لوجود حدود صعبة في إيرلندا.

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