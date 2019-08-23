أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



صدي البلد

السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية.. ويؤكد: نساند جهود التنمية بدعم الخطة الوطنية للتنمية.. تسيجان: مصر أصبحت نموذجًا ملهمًا لدول القارة الأفريقية.



موقع صدي البلد الإخباري باللغة الإنجليزية

أصعب موق .. مقال لـ زاهي حواس



الأهرام

مجلس الوزراء يعتمد عقد أول ميناء أخضر ببني بالقارة السمراء وتوقعات بعقد اقتصادي مرتفع

المصري اليوم

المركزي يخفض سعر الفائدة 1.5% على الايداع والإقراض

الوطن

نقل مسلة من صان الحجر تمهيدًا لوضعها فى ميدان التحرير

أخبار اليوم

بعد ذهبية الألعاب الإفريقية.. هداية ملاك : حلم طوكيو يقترب

