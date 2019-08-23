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أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 09:29 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
البهى عمرو
استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدي البلد
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