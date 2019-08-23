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رياضة

مواعيد مباراة اليوم والقنوات الناقلة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:26 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي وأطلع برة، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا:

كمبالا سيتي - أفريكا ستار.

الأهلي - أطلع برة، السابعة مساء عبر قناة أون سبورت.

الدوري الإنجليزي: أستون فيلا - إيفرتون، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الألماني:

كولن- بروسيا دورتموند، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدروي الإسباني: غرناطة - إشلبية، الثامنة مساء، على قناة بي إن سيبورت 3.

ليفانتي - فياريال، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري السعودي:

الهلال - أبها، السادسة مساء، على قناة الرياضية السعودية 1

التعاون - الحزم، السادسة وعشر دقائق مساء، عبر الرياضية السعودية + 1

الاتحاد - الرائد، الثامنة إلا عشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 2.

الدوري الإماراتي

كأس الخليج العربي الإماراتي:

الوحدة - الفجيرة، الخامسة والربع مساء.

النصر - اتحاد كلباء، الخامسة والربع مساء.

العين - شباب الأهلي دبي، السابعة والنصف مساء.

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