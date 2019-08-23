إزالة ٣٦٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن إزالة ٣٩٤ حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مساحة ٥٤ ألف مترآ بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أوضح محافظ الشرقية انه خلال شهر يوليو مراكز ومدن المحافظة نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة ١٣ حالة تعدى على مساحة ١٤٠٠ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة ٥٤ حالة تعدى على مساحة ٧٩٢١.٥ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة ٢٣ حالة تعدى على مساحة ٣٨٠٦ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة ٢٢ حالة تعدى على مساحة ٣٨٦١ م٢ .



كما قامت رئاسة مدينة منشأة ابو عمر بإزالة ٢ حالة تعدى على مساحة ٣٢٠ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بإزالة ٤ حالات تعدى على مساحة ٦٣٠ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزالة ١١١ حالة تعدى على مساحة ٩٤٥٠ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة ٩٣ حالة تعدى على مساحة ١٦ الف و٦٢٥ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة حالة تعدى على مساحة ٢٢ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بإزالة ١٧ حالة تعدى على مساحة ٢٣٦٧ م٢ وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة ٢٦ حالة تعدى على مساحة ٣٤٧٧ م٢ وقامت رئاسة مدينة القرين بإزالة ٣ حالات تعدى على مساحة ١٢٠ م٢



وأشار المحافظ إلى أن مراكز ومدن المحافظة تستمر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمخالفات البناء والتصدي بكل حزم وقوة لتلك التعديات على الأراضى الزراعية حفاظآ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قوى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة.