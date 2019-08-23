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رياضة

السرية شعار لجنة التخطيط .. مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة خلال ساعات

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 05:57 م
أمير توفيق
أمير توفيق
عبدالحكيم ابو عليم
يصل خلال الساعات القليلة المقبلة المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالأهلي إلى القاهرة بناء على المفاوضات التي قادها أمير توفيق مدير التعاقدات طوال الساعات الماضية.

من المقرر أن يعقد المدرب الجديد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وتوقيع العقود بصورة رسمية.

كشفت مصادر خاصة أن المدرب الجديد تفرض عليه لجنة التخطيط بقيادة الدكتور طه إسماعيل سياجًا من السرية الشديدة والأسماء منحصرة ما بين دوراتي وماميتش بجانب ثنائي آخر ما زال في الصورة.

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