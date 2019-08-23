حكم قبول الهدية من شخص ماله حرام.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "هل المال المكتسب من الغش حرام".



أجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله توبة نصوحة.



وررد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شخص يسأل: "هل أقبل هدية من شخص أعلم أن ماله حرام؟".



وقال خلال فيديو عبر قناة "دار الإفتاء المصرية" على يوتيوب: "وزر المال الحرام على صاحب الهدية وليس عليك".

