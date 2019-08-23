تركى آل الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة التاسعة لـ ألميريا الإسباني

أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن الصفقة التاسعة للفريق الذي يملكه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر تركى آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" صورة لمدير النادي، محمد جمال العاصي، مع اللاعب، معلقًا عليها: "اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا.. ٢٣ عاما .. قادما من نادي بوردو الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء .. الصفقة التاسعة.. ولسه".



واشترى تركى آل الشيخ، نادي ألميريا الإسباني قبل انطلاق الموسم الحالي، وذلك في تجربة استثمارية جديدة له.



وكان تركى آل الشيخ، له تجربة استثمارية كبيرة وناجحة في مصر، وهي نادي بيراميدز، والذي ظهر منافسا قويا في الدوري المصري الموسم الماضي، ونجح في الفوز على قطبي الكرة المصرية والتأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية.









