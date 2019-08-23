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جمال بيومي: كان على قطر أن توفر أموالها لشعبها بدلا من دعم الإرهاب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:58 م
تميم أمير قطر
تميم أمير قطر
هاني حسين
قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أخطر قضايا العالم هي الجريمة المنظمة التي تتمثل في غسيل الأموال لأنه يوفر غطاء لـ تجارة المخدرات والهجرة غير المشروعة والإرهاب.

وأضاف جمال بيومي في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، تعليقا على تحقيق بريطانيا في قضايا غسيل أموال مع بنك الريان القطري، أن قطر تستخدم الأموال من أجل تمويل عمليات الإرهاب.

وتابع جمال بيومي: "النظام العالمي الجديد يتوقف عن تداول الأموال نقدا من أجل تلافي المعاملات غير الشرعية والمشروعة".

وأكمل جمال بيومي: "كان على قطر أن توفر أموالها لشعبها بدلا من دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية"، مضيفا:" مصر موقعة على أكثر من اتفاقية لمحاربة الجريمة المنظمة بكامل صورها وعلى رأسها الإرهاب وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية".

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