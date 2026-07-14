بمشاركة 18 دولة... مصر تستعد لانطلاق البطولة الدولية لتحدي البوتشيا .. والكشف عن شعار وتميمة الحدث

تستعد مصر لاستضافة البطولة الدولية لتحدي البوتشيا – القاهرة 2026 خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الجاري، داخل صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 18 دولة تمثل مختلف قارات العالم، في واحدة من أبرز البطولات الدولية لرياضة البوتشيا.

وتقام البطولة باستضافة الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للبوتشيا، في تأكيد جديد على الثقة الدولية في قدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويشارك في البطولة نحو 65 لاعبًا ولاعبة، إلى جانب ما يقرب من 100 فرد من الأجهزة الفنية والإدارية، يمثلون 18 دولة وهي: البرتغال، تركيا، كينيا، الإمارات، أوزبكستان، الصين تايبيه، كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلندا، السعودية، كرواتيا، إسبانيا، الهند، سلوفينيا، هونج كونج، أذربيجان،، ناميبيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

كما يشهد الحدث الكشف الرسمي عن شعار وتميمة البطولة، في خطوة تعكس الهوية البصرية للبطولة وتدشن انطلاق نسختها الأولى، والتي تمثل بداية لحدث دولي جديد على أجندة رياضة البوتشيا.

وأكد الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا أن البطولة لن تقتصر على نسختها الحالية، حيث تقرر أن تصبح بطولة سنوية تستضيفها القاهرة خلال شهر أبريل من كل عام، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة بطولات البوتشيا، ويدعم جهود نشر وتطوير اللعبة على المستويين العربي والإفريقي.