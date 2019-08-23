ولا أجدع ست مصرية.. النجم مصطفى فهمي يطلق زغرودة على الهواء

عرضت الإعلامية إسعاد يونس؛ برومو حلقة الإثنين المقبل والتي تستضيف بها النجم مصطفى فهمي.



وقال فهمي؛ خلال برومو برنامج «صاحبة السعادة»؛ التي تقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛: « اي حاجة بتضايقني ببعد عنها»؛ كما تحدث عن أعماله الفنية سواء كانت أفلاما أو مسلسلات وخاصة دموع في عيون وقحة.



وظهر فهمي في البرومو وهو يزغرد بصحبة إسعاد يونس؛ كما صاحبته في الحلقة زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.



