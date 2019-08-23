ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدوا عليه حتى الموت.. مجهولان يقتلان موظفا لسرقة عهدته بشبرا الخيمة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:52 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من أهالي منطقة الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة عن مصرع شاب علي يد لصين أثناء سرقة أموال بحوزته.

انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث لموقع الحادث وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى "حسين م ح" موظف بإحدى شركات القطاع الخاص وعندما كان يسحب بعض الأموال الخاصة بعمله من ماكينة صراف آلي بمنطقة شارع الشعراوي خطف متهمان يقود أحدهما "تروسيكل" منه الأموال التى في عهدته.

وعندما حاول المجني عليه التمسك بالمركبة تلقى ضربات على رأسه من أحدهما فسقط جثه هامدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب 500 جنيه.. حبس المتهمين بقتل محام بشبرا الخيمة 4 أيام

مصرع سيدة وإصابة حارس عقار بعد تعطل مصعد بشبرا الخيمة

إطلاق النار لتحية العروسين .. مقتل سائق توك توك فى فرح بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد

بعد حلقة السمنة .. زينة لـ ريهام سعيد : حرام عليكى كفاية تنمر وبلاش تريقة على الغلابة

ببطن مكشوف .. منة فضالي تواصل إثارتها للجدل بصورة على البحر

انت عار على الإسلام.. هجوم رواد السوشيال ميديا على معز مسعود بعد انفصاله عن شيري عادل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد