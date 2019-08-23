اعتدوا عليه حتى الموت.. مجهولان يقتلان موظفا لسرقة عهدته بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مجهولين قاما بالتعدى على موظف حتي الموت للاستيلاء على أموال تخص إحدى الشركات بعد أن سحبها المجني عليه من ماكينة صراف آلي بشارع الشعراوي ببهتيم في شبرا الخيمة.



تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من أهالي منطقة الشعراوي ببهتيم بشبرا الخيمة عن مصرع شاب علي يد لصين أثناء سرقة أموال بحوزته.



انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث لموقع الحادث وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى "حسين م ح" موظف بإحدى شركات القطاع الخاص وعندما كان يسحب بعض الأموال الخاصة بعمله من ماكينة صراف آلي بمنطقة شارع الشعراوي خطف متهمان يقود أحدهما "تروسيكل" منه الأموال التى في عهدته.



وعندما حاول المجني عليه التمسك بالمركبة تلقى ضربات على رأسه من أحدهما فسقط جثه هامدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

