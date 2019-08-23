بمشاركة تريزيجيه.. استون فيلا يتقدم على ايفرتون بالشوط الاول

نجح فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في انهاء الشوط الاول الذي يجمعه بمنافسه فريق ايفرتون متقدمًا بهدف دون رد.



ويواجه استون فيلا منافسه ايفرتون بالوقت الحالي بالمباراة التي تقام باستاد فيلا بارك في اطار الاسبوع الثالث بالدوري الانجليزي.



وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب ويسلي موارييس بالدقيقة 21 من عمر المباراة.



وتشهد المباراة مشاركة المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة بشكل اساسي.



وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي: فريديريك جيلبير، بيورن إنجيلس، تايرون مينجز، نيل تيلور، دوجلاس لويس، جون ماكجين، جاك جريليش، تريزيجيه، يوتا، ويسلي.