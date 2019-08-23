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بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:08 م
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
حمادة خطاب
أصدر مجلس نقابة الإعلاميين، قرارا منذ قليل بوقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل لحين تقنين أوضاعها، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لعملها بدون تصريح.

وكان مجلس نقابة الإعلاميين، قد أعلن عقد اجتماع طارئ لبحث ما جاء في حلقة ريهام سعيد الأخيرة من تجاوزات ضد المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان أعلام مهنى مسئول.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم إن الاجتماع يأتي من منطلق المسئولية الملقاه على نقابة الإعلاميين فى ضمان الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين.

أضافت النقابة أن "الاجتماع سيعقد بناءً على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ماورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لاتليق وتحمل إهانة وتمييزا ضد المرأة المصرية في الوقت الذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا في الارتقاء والعلو من شأن المرأة المصرية فى جميع المحافل الداخلية والخارجية"، بحسب نص البيان.
بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة
بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة

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