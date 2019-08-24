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أسباب كساح الأطفال.. فيتامين د المتهم الأول

السبت 24/أغسطس/2019 - 05:39 ص
اسباب مرض كساح الاطفال
اسباب مرض كساح الاطفال
آية التيجي
يعتبر مرض كساح الأطفال هو أحد أمراض ليونة العظام وضعفها لدى الأطفال، ويحدث عادةً بسبب النقص الحاد ولفترة طويلة في فيتامين "د"، وفيما يلي اسباب الإصابة بمرض كساح الأطفال.

وذلك، لأن فيتامين "د" يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناة المعدية المعوية، ويؤدي نقص فيتامين "د" إلى صعوبة الحفاظ على المستويات المناسبة للكالسيوم والفوسفور بالعظام؛ مما قد يؤدي إلى حدوث كساح الأطفال.


أسباب الإصابة بمرض كساح الأطفال

يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم والفوسفور من الطعام. يمكن أن تحدث الإصابة بمرض كساح الأطفال إذا لم يحصل جسم طفلك على ما يكفي من فيتامين د أو إذا كان جسمه يعاني من مشاكل في استخدام فيتامين د بشكل صحيح. من حين لآخر، عدم الحصول على ما يكفي من الكالسيوم أو نقص الكالسيوم وفيتامين D يؤدي إلى الإصابة بمرض كساح الأطفال.

يمكن للأطفال الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من هذين المصدرين أن يصابوا بنقص فيتامين د، والذي يؤدي إلى الإصابة بمرض كساح الأطفال.

1- أشعة الشمس:
و ينتج جلدك فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس. لكن الأطفال في البلدان المتقدمة يميلون إلى قضاء وقت أقل في الهواء الطلق. كما أنه من المرجح أن يستخدموا كريم الحماية من أشعة الشمس، والذي يمنع الأشعة التي تحفز إنتاج الجلد لفيتامين د.

2- الطعام:
تحتوي زيوت السمك والأسماك الغنية بالزيت وصفار البيض على فيتامين د. وأيضًا يحتوي فيتامين د عند بعض الأطعمة، مثل الحليب والحبوب وبعض عصائر الفاكهة، يمكنها ان تمنع من الإصابة بمرض كساح الأطفال.

3- مشاكل مع الامتصاص:
يولد بعض الأطفال أو يصابون بحالات طبية تؤثر على طريقة امتصاص أجسامهم لفيتامين د، والتي تزيد من الإصابة بمرض كساح الأطفال، تشمل الآتي:

الداء البطني
داء الأمعاء الالتهابي
التليف الكيسي
مشكلات الكلى

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