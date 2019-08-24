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فن

مستنيكم.. تامر حسنى يروج لحفل جديد في العلمين الجديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 04:55 ص
تامر حسني
تامر حسني
محمد بدران
روج الفنان تامر حسني لحفله، الذي يقيمه في الساحل الشمالي في فندق الماسة ميوزيك ارينا، يوم 30 أغسطس الجاري.

ونشر تامر حسنى صورة، عبر حسابه على "إنستجرام" وعلق عليها: "مستنيكم ان شاء الله يوم الجمعة 30 أغسطس في حفل احتفالي بمناسبة مرور 15 سنة على أول ألبوم كامل لى بمفردي حتى اليوم عيش بشوقك.

وتابع، هيشاركنى في الاحتفالية فريق الجيبسي كينجز بعد الانتهاء من فقراتهم الكاملة وسنغنى ونعزف سويا في بعض اغانينا.

وتأتى الحفلة فى إطار عالمى، خاصة أن الفقرة الأولى من الحفل سيحييها الفريق الإسبانى الشهير "جيبسي كينج"، وهي فرقة موسيقية من مدينة آرل و مونبيليه في جنوب فرنسا وعازفون لأغاني الفلامينكو بلهجة إسبانية وفرنسية.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" الذى يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
مستنيكم.. تامر حسنى يروج لحفل جديد في العلمين الجديدة

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