فرنسا تعلن احتمالية استخدام مخزون الكيروسين الاستراتيجي في حالة حدوث نقص في وقود الطائرات

أعلنت فرنسا، اليوم، أنها لا تواجه في الوقت الراهن أي نقص في إمدادات الكيروسين المخصص لشركات الطيران، مؤكدة في الوقت نفسه إمكانية اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية في حال حدوث اضطرابات في الكميات المتوفرة.





وقالت مود بريجون المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالطاقة، في تصريحات لها، إن إمدادات الوقود بشكل عام مستقرة في الوقت الحالي، ولا يوجد أي نقص في وقود النقل البري، لكنها أشارت إلى وجود "قدر أكبر من التوتر" في إمدادات الكيروسين رغم عدم تسجيل أي نقص فعلي حتى الآن.





وأضافت أن بلادها تمتلك مخزونات استراتيجية، تعادل نحو مئة يوم من توفر الوقود، يمكن أن يتم اللجوء إلى استخدامها إذا حصلت مشكلات في الكميات، موضحة أن هذه المخزونات الاستراتيجية مخصصة أساسا للتعامل مع مشكلات الكميات، وليس مع ارتفاع الأسعار.





وكان دان يورغنسن المفوض الأوروبي، قد حذر من أن الاتحاد الأوروبي يقترب من أزمة محتملة في إمدادات الوقود، مشيرا إلى أن فصل الصيف قد يشهد ارتفاعا في أسعار تذاكر الطيران وإلغاء بعض الرحلات.





الجدير بالذكر أن الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) كانت قد دعت أول أمس، الجمعة، الجهات التنظيمية المختلفة إلى التنسيق والتحلي بالشفافية في حال أصبح تقنين الكيروسين ضروريا، خاصة في أوروبا.





وتستورد أوروبا نحو نصف احتياجاتها من الكيروسين من دول الخليج، ما يجعل المنطقة عنصرا أساسيا في أمن إمدادات الوقود الجوي لديها.