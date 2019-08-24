مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء في بوروندي

قامت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، بتسليم السفير ‪Pascal RUHOMVYUMWORO، مُمثل الحكومة البوروندية والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البوروندية، شحنة المساعدات المصرية الجديدة المُقدَّمة للجانب البوروندي عبر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"،.

وشارك في فعّاليات التسليم ‪Marie NIZIGIYIMANA، المستشارة بالرئاسة البوروندية والمسئولة عن ملفات الإدارة والتنظيم الرئاسية.



وصرحت السفيرة رضوان بأن مصر تواصل تقديم مساعدتها لبوروندي، حيث تأتي تلك الشحنة ضمن سلسلة من الشحنات التي تقدمها مصر إلى الدولة الشقيقة.



ومن جانبه، قام ممثل الحكومة البوروندية بالتأكيد على عمق العلاقات المصرية البوروندية، حيث استعرض مجالات التعاون بين البلديّن، وخاصةً في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والطاقة.



كما أعرب عن تقدير الحكومة البوروندية للمساعدات المصرية لمواجهة احتياجات وتحديات التنمية في بلاده، مُقدمًا الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به من جهود تنموية في بوروندي.