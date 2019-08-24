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ريهام سعيد لـ أحمد حسن: أنت هيصت مع الهيصة ومينفعش تشجع والدتك على السمنة

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:15 ص
الاعلامية ريهام سعيد
الاعلامية ريهام سعيد
حمادة خطاب
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة لكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن قائلة: "كابتن أحمد حسن مامتك زي القمر وكل حاجة محدش قال إنها مش زي القمر، لكن واضح إنك متفرجتش على الحلقة إنت كمان وزبطت مع الزيطة وهيصت مع الهيصة.

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" تعليقا على قرار وقفها عن الظهور الإعلامي على خلفية التصريحات التي أدلت بها حول مرضى السمنة، موجهة كلامها للكابتن أحمد حسن، والدتك زي القمر وممكن تبقى زي القمر أكتر لو خست.. مينفعش تشجعها على إنها تبقى تخينة عشان الضغط والكوليسترول ورجلها مش هتقدر تمشي عليها ونفسها تقيل، اسألها هي.. هو ده اللى أنا كنت عايزة أغيره".

واستكملت :" بيقولوا أنتم حلوين وزي القمر كده، لكن ده غلط لأنه بيتعبهم، أنا كنت منهم لكن كنت بعالجهم، لازم يمشوا صح ويحبوا الحياة وينعموا بالنعم اللى ربنا أداهالهم لان التخن بيموتها عندهم".

وكان الكابتن أحمد حسن، وجه رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، إلى المذيعة ريهام سعيد، بشأن رأيها في «الناس التخينه» على حد قولها، ووصفهم بـ «ناس ميته وعبء على أهلها».

وقال «حسن»: «الأستاذة ريهام سعيد خرجت علينا وقالت بالنص: الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر.. منظرك بيكون مش حلو وأنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك».

وتابع «حسن»: «بصي يا ريهام هكلمك عملي وبدون تنظير.. شايفه الست القمر السمينة دي! تبقى أمي وفي زيها ملايين من أمهاتنا واخواتنا العظيمات اللي جابوا رؤساء وعلماء ومبدعين ورياضيين وفنانين وإعلاميين للأسف انتي واحدة منهم وناجحين في كل المجالات في البلد.

https://www.facebook.com/1418403791794460/posts/1728566574111512/

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