اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 24 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:
بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم
وقع محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد اعارته لنادي إنبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحتى صيف 2020.
خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات
أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات في الموسم الماضي.
بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي
أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، على تحمله مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.
مصلحة الفريق أهم.. محمد يوسف: لا يهمني استمرارى مع الأهلي من عدمه.. فيديو
قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرا الى أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرره أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ، كذلك الحال ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.
فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو
قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري ،إن أسعار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.
انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.
شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو
التمس شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، لجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء العذر بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس الجمعة أمام فريق اطلع برا بطل جنوب السودان.
بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم
وقع محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد اعارته لنادي إنبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحتى صيف 2020.
خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات
أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات في الموسم الماضي.
بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي
أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، على تحمله مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.
مصلحة الفريق أهم.. محمد يوسف: لا يهمني استمرارى مع الأهلي من عدمه.. فيديو
قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرا الى أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرره أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ، كذلك الحال ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.
فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو
قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري ،إن أسعار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.
انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.
شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو
التمس شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، لجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء العذر بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس الجمعة أمام فريق اطلع برا بطل جنوب السودان.