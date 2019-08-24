اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات في الموسم الماضي.أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، على تحمله مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرا الى أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرره أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ، كذلك الحال ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري ،إن أسعار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.التمس شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، لجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء العذر بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس الجمعة أمام فريق اطلع برا بطل جنوب السودان.