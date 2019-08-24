ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:33 ص
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 24 - 8 - 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم

وقع محمد شريف جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي عقد اعارته لنادي إنبي لمدة موسم يبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الجارية وحتى صيف 2020.

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

أكد مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، أن الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات في الموسم الماضي.

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

أكد أوجوستو إيناسيو المدير الفني لـ ديسبورتيفو أفيش، على تحمله مسؤولية الهزيمة الكارثية أمام ريو آفي بنتيجة 1-5 في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

مصلحة الفريق أهم.. محمد يوسف: لا يهمني استمرارى مع الأهلي من عدمه.. فيديو

قال محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يعنيه مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، مشيرا الى أنه قام بدوره مع مارتن لاسارتي، وكرره أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ، كذلك الحال ما فعله عقب رحيل باتريس كارتيرون الموسم الماضي.

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

قال فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري ،إن أسعار لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مرتفعة لأنهم ألماظ وسط كومة من القش.

انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو

انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز بتسعة أهداف نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

التمس شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، لجونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء العذر بعد المستوى الذي ظهر عليه أمس الجمعة أمام فريق اطلع برا بطل جنوب السودان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 29-6-2019

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 21 - 7 - 2019

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 26-7-2019

موجز الرياضة.. تركي آل الشيخ يشتري ناديا جديدا.. مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية

اخبار نادي الزمالك اليوم السبت 3-8-2019

اخبار الرياضة.. الأهلي يوافق على رحيل زكريا.. حلم الزمالك في مونديال الأندية يتبخر.. الأهلي واطلع بره تذاع على هذه القناة

ترشيحاتنا

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

ضحايا عنتيل كفر حجازي.. الاولى اطلقت والتانية فى خلافات.. والبحث عن الدوكش المتهم بتسريب الفيديوهات

دار الإفتاء تكشف خلاصة القول في مسألة ختان الإناث

اهم الاخبار.. تأهل منتخب الطائرة ناشئين.. خفض الفائدة 1% على حسابات التوفير.. عنتيل قرية حجازي بفجر مفاجأة.. استدعاء ريهام سعيد

قمة السبع 2019 .. ننشر تفاصيل التعاون المصري الفرنسي في ملف التعليم قبل الجامعي

مسرح ارتجال.. لطفي لبيب يعلن رأيه في مسرح مصر

اخبار الرياضة .. انتقال نجم الأهلي لإنبي..تصريحات نارية لمصطفى يونس.. ورد فعل ايناسيو بعد هزيمة كهربا الكارثية

خسر إفريقيا بفعل فاعل.. مصطفى يونس: الأهلي تعرض لمؤامرة من جميع الاتجاهات

شريف عبد المنعم: أجاي معذور و ازارو أد أي مهاجم 10 مرات.. فيديو

الجميع مخطئون.. مصطفى يونس: لو كنت مسئولا فلن يدخل أزارو الأهلي

موقفي يختلف عنه.. معتز اينو: كهربا لا يريد الزمالك.. فيديو

فرج عامر: لاعبو سموحة ألماظ وسط أكوام من القش.. وتدريب التوأم للمنتخب يشرفنا.. فيديو

انا صاحب الكورة.. تسعة أهداف دفعة واحدة وهاتك يا ضحك ..الأهلي يسجل أكبر فوز فى تاريخ مصر.. فيديو

بعد هزيمة كارثية لديسبورتيفو بمشاركة كهربا..إيناسيو: اتحمل المسؤولية وحدي

تعليق قوي من هاني حتحوت علي إصابة رامي ربيعة المتكررة..فيديو

مصلحة الفريق أهم.. محمد يوسف: لا يهمني استمرارى مع الأهلي من عدمه.. فيديو

بـ 2 مليون جنيه.. الأهلى يعير محمد شريف الى إنبي لمدة موسم

ماهر همام يطالب بتطبيق نظام اليوم الكامل في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

محمد رمضان يطير فى الهواء بحفله فى الساحل الشمالى.. صور

بملابس شفافة وزي ملاكم.. محمد رمضان يشعل مسرح حفله بمارينا.. شاهد