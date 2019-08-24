شاهد.. أحدث ظهور لراندا البحيرى عبر إنستجرام

نشرت الفناة راندا البحيرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها فى أحدث جلسة مكياج لها واعتمدت فيها على المكياج الهادى والجذاب.وتفاعل متابعو راندا البحيرى مع الصورة معلقين:عنوان الرقة و الجمالقمرررربيلبقلك كتيرما شاء الله عليكىويذكر أن أشهر الأفلام التى شاركت فيها راندا البحيرى "خليج نعمة، وواحد صعيدي، وصابر جوجل، والعيال هربت، وبنت من دار السلام".ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها سلسال الدم، وحالة عشق، وعفاريت السيالة.ويذكر أن آخر مشاركات راندا البحيري في السباق الرمضاني من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي"، مع الفنان كريم عبد العزيز.