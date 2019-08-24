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ارتبكت ومعرفتش اقول إيه.. أحد العلماء يكشف تفاصيل تكريمه من الرئيس السيسى.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:35 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
شيرين عادل
قال الدكتور صلاح عبية، أحد العلماء المكرمين من الرئيس في احتفالية عيد العلم، إن وزارة التعليم العالى أخبرته بتفاصيل تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل احتفالية عيد العلم بأسبوعين، مشيرا إلى أنه تم تكريمه هذا العام أيضا بجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية.

وكشف صلاح عبية، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية TEN ، أنه تلقى خبر تكريمه من الرئيس السيسى بفرحة عامرة، لافتا إلى أنه تكتم على هذا الخبر قائلا: "مكنتش مصدق لآخر لحظة إن الرئيس هيكرمنى".

وأوضح صلاح عبية أن والده فى فترة عهد الرئيس السادات عندما شاهد احتفالية عيد العلم دعا له بتكريمه يوما من الأيام بهذا الوسام التقديرى من الدولة لتتحقق هذه الأمنية فى عهد الرئيس السيسى.

وأضاف صلاح عبية أن الحوار الذى دار بينه وبين الرئيس السيسى عند تكريمه في احتفالية عيد العلم لم يستغرق سوى ثوانٍ معدودة قائلا: "ارتبكت ومكنتش عارف أقول إيه وتكريم الرئيس السيسى كان رسالة من القلب لعلماء مصر".

وقد كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، وذلك خلال حفل عيد العلم.

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