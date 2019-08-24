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بعد مشاركة السيسي فى قمة السبع الكبار.. تعرف على أبرز الإشادات البريطانية بمصر.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد المنعم
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

ومن أبرز الإشادات البريطانية بمصر ما قالته "اكون نسيت" البريطانية، حيث قالت: "معدل نمو الإقتصاد المصري يصل إلى ٥.٦٪ ليجعله في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين ٦.٤٪ والهند ٥.٨٪".

كما قال بنك ستاندرد تشارتر البريطاني: "ساهم انتعاش السياحة وتزايد تدفقات العاملين بالخارج في تقلص عجز ميزان الحساب الجاري، وهو ما سيتم تدعيمه من خلال صادرات حقل ظهر".

في حين قالت "فاينشال تايمز": "ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد، وهو ما ظهر من خلال تراجع التضخم وزيادة معدلات النمو".

هذا وتعقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز الفرنسية في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس.

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