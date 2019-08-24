التعليم: 2 ثانوي العام القادم سنة نقل عادية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى القادم للصف الثانى الثانوى نقل وليس شهادة لأسباب تتعلق بتقييم التجربة، وقالت الوزارة: عايزين الطلبة تثقل مهاراتهم بالفهم.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن ، أنه سيتم البدء فى تدريب معلمى الصفين الأول والثانى الثانوى بداية من 14 سبتمبر المقبل على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومى.



وقالت وزارة التربية والتعليم: اللى عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك لأن نوعية الأسئلة لها تقييم تقيس فهم نواتج التعلم، مؤكدة أن التابلت يخدم المحتوى الإلكترونى وهو مساعدة من الدولة للطالب.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات الإلكترونية منعت التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضرور، مؤكدة أن الوزارة لا تضع الامتحان الإلكترونية وانما نظام سوفت وير، لافتة إلى أن الهدف هو أن الطالب يفهم ما يتعلمه حتى يلتحق بالجامعة ويدرك ما يجب أن يتعلمه.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التصحيح الالكترونى لها نظام دقيق، مضيفة أن فكرة التراكمية هدية للطلاب بدلا من أن يدخل الطالب الجامعة من خلال سنة دراسية واحدة هى الثالث الثانوى.



وعلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على القضايا المرفوعة على الثانوية التراكمية قائلة عايزين يسقطوا الثانوية التراكمية ومن يرغب فى ذلك سيضيع الهدية.