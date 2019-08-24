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هيئة الترفيه السعودية: انطلاق المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:45 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية
نادر غازى:
أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بدء المرحلة الثانية من مسابقتي القرآن الكريم ورفع الأذان، على أن تعمل الهيئة خلالها على تصفية المشاركين الذين بلغ عددهم نحو 42 ألف مشاركًا من 162 دولة في المرحلة الأولى، وترشيح المتأهلين إلى المرحلة التالية.

وحققت المرحلة الأولى التي انتهت يوم الاثنين 18 أغسطس، تسجيل 24,766 مشاركًا في مسابقة تلاوة القرآن الكريم، 17,347 مشاركًا في مسابقة رفع الأذان.

وشهدت المسابقتان اللتان أطلقهما رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ إقبالًا كبيرًا من الراغبين في المشاركة بهما من معظم دول العالم حيث جاءت أكثر المشاركات في مسابقة القرآن الكريم على النحو التالي: المملكة العربية السعودية بـ 9082 مشاركًا، مصر بـ 5184 مشاركًا، باكستان بـ 1822 مشاركًا، إندونيسيا بـ 1801 مشاركًا، والهند بـ 1225 مشاركًا، فيما توزعت بقية المشاركات على 157 دولة.

وفيما يخص مسابقة رفع الأذان التي شهدت تفاعلًا مماثلًا، فجاءت أكثر المشاركات على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 7167 مشاركًا، مصر 2872 مشاركًا، باكستان 2193 مشاركًا، إندونيسيا 1064 مشاركًا، الهند 956 مشاركًا، في حين توزع الباقون على 157 دولة.

وينتظر أن تزداد المنافسة بين المتسابقين في المرحلتين الثالثة والرابعة الأخيرتين. فالمرحلة المقبلة هي التحكيم والأداء الحيّ، تليها المرحلة الأخيرة وتشهد وصول المتسابقين إلى النهائيات وإعلان الفائزين وتكريمهم.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة القرآن الكريم على جائزة قيمتها 5 ملايين ريال، في حين سيحصل الفائز بالمركز الأول لمسابقة رفع الأذان بجائزة قيمتها مليونا ريال.

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