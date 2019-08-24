فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

نشرت الفنانة لطيفة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها بأطلالة غريبة .وتألقات لطيفة بفستان منقوش وواسع وطويل ومفتوح لأعلي ساقيها، وكوتشي فسفوري ، ونالت لطيفة اعجاب البعض كما انتقدها البعض عن لون الحذاء وساقيها التي تظهر من فتحة الفستان.وارتدت لطيفة نظارة شمس وشنطة باللون الجملي وكتبت لطيفة علي الصورة" Bonsoir "