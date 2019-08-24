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فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:53 م
لطيفة
لطيفة
ريهام قدري
نشرت الفنانة لطيفة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لها بأطلالة غريبة .

وتألقات لطيفة بفستان منقوش وواسع وطويل ومفتوح لأعلي ساقيها، وكوتشي فسفوري ، ونالت لطيفة اعجاب البعض كما انتقدها البعض عن لون الحذاء وساقيها التي تظهر من فتحة الفستان.


وارتدت لطيفة نظارة شمس وشنطة باللون الجملي وكتبت لطيفة علي الصورة" Bonsoir "


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