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رياضة

أبطال أفريقيا .. ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك في مواجهة ديكاداها

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:10 م
الزمالك في مواجهة
الزمالك في مواجهة ديكاداها
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل مباراة الإياب أمام ديكاداها بطل الصومال ، في دور ال 64 لدوري أبطال أفريقيا ، والتي تقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في التاسعة مساء اليوم .

وجاء تشكيل الزمالك :
فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل 
في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه 
في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي 
في خط الهجوم : مصطفي محمد 
ويتواجد على دكة البدلاء كل من محمد عواد حارس مرمى - عمر السعيد - محمود الونش - يوسف اوباما - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي- محمود عبد العزيز

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