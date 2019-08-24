أبطال أفريقيا .. ميتشو يعلن تشكيلة الزمالك في مواجهة ديكاداها

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك ، تشكيل مباراة الإياب أمام ديكاداها بطل الصومال ، في دور ال 64 لدوري أبطال أفريقيا ، والتي تقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في التاسعة مساء اليوم .





وجاء تشكيل الزمالك :

فى حراسة المرمي : محمد ابو جبل

في خط الدفاع : حازم امام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمد حسن - فرجاني ساسي - شيكابالا - كريم بامبو - اشرف بن شرقي

في خط الهجوم : مصطفي محمد