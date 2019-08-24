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رياضة

الجمعية العمومية ترفض استقالة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:33 م
صدى البلد
ريهام بكير - يسري غازي
أعلن محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من قِبل الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الجمعية العمومية ترفض قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع "الطويلة" أن هذه الإستقالة غير معروف أسبابها ، وإذا كان وراء هذه الاستقالة ضغوط خارجية لابد من معرفتها للجمعية العمومية.

واتهم رئيس للجنة المفوضة ثروت سويلم بأنه ساهم وساعد لجنة عمرو الجنايني على إظهار كرة القدم المصرية بشكل سئ أمام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، كما أظهر الكرة المصرية إنها بحالة إستثنائية.

وقال محمد الطويلة أن الجمعية العمومية لن تقبل بإستقالة المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم إلا بعد الحصول على كشف حساب للفترة الماضية بالإتحاد وإخلاء الذمة المالية ، وكذلك تقديم تقرير عن إستقالات مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق وأسباب تقديمها.

وطالب "الطويله" ثروت سويلم بإثبات حسن نواياه تجاه الجمعية العمومية بالتراجع عن الإستقالة ، حيث تعطي له اللوائح الحق في الرجوع عن الإستقالة في خلال أسبوع من تقديمها.

واختتم "الطويلة" أنه في حالة تخلي ثروت سويلم عن مسئوليته بتبيض وجه الكرة المصرية وعدم إظهارها بالفراغ الإداري ليسمح للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل ، سيكون من وجهه نظر الجمعية العمومية في وضع غير الأمين علي مصالحها ومصلحة الكرة المصرية.

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