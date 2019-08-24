ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الانجليزي.. شاهد اهداف محمد صلاح فى مباراة ليفربول وارسنال

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:31 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا علي منافسه ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق ماتيب بعد تنقيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .

وأضاف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق محمد صلاح من ركلة حزاء.

وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق محمد صلاح بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الايمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور.

وتمكن فريق آرسنال من احراز الهدف الوحيد فى الدقيقة 85 بعد خطأ من أرنولد في تشتيت الكرة قطعها لاعبو أرسنال وصلت عند أوباميانج مررها عرضية أرضية لوتريرا ليسددها الأخير أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس ليفربول إلى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد ارسنال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يواصل التهديف.. رحيم يسجل الثالث لـ السيتي فى شباك وست هام

مانشستر سيتي يسحق وست هام بخمسة أهداف .. فيديو

الدوري الإنجليزي.. 30 دقيقة .. ليفربول يستحوذ والأرسنال يعتمد على سرعة أوباميانج

برأسية ماتيب .. ليفربول يتقدم على أرسنال .. فيديو

ليفربول يتفوق على أرسنال بهدف في الشوط الأول .. فيديو

محمد صلاح يسجل ثانى اهداف ليفربول فى شباك ارسنال ..فيديو

ترشيحاتنا

القاتل الصامت.. 3 علامات لا تتجاهليها ومؤشر للإصابة بالسرطان

بتطبيق إلكتروني شهير.. تميم يتبنى مخططا إرهابيا جديدا ضد مصر ..فيديو

رسميا .. الأهلي يوافق على رحيل أزارو وينهي اتفاقه مع مهاجم أفريقي جديد

بشرى من الزراعة حول اسعار الدواجن الفترة المقبلة.. فيديو

بعد سخريته من عمل المرأة.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى ضد تامر أمين

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد

عروسة عندها 20 سنة.. الجمهور يتغزل في رجاء الجداوي.. صور

بـ الحملات والوردة الحمراء.. ياسمين الخطيب في أحدث جلسة تصوير