الدوري الانجليزي.. شاهد اهداف محمد صلاح فى مباراة ليفربول وارسنال

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا علي منافسه ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.



وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق ماتيب بعد تنقيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .



وأضاف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق محمد صلاح من ركلة حزاء.



وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق محمد صلاح بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الايمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور.



وتمكن فريق آرسنال من احراز الهدف الوحيد فى الدقيقة 85 بعد خطأ من أرنولد في تشتيت الكرة قطعها لاعبو أرسنال وصلت عند أوباميانج مررها عرضية أرضية لوتريرا ليسددها الأخير أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس ليفربول إلى داخل الشباك.



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد ارسنال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.