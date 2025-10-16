بيطري المنوفية: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن غير صالحة للاستهلاك

شنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية حملات مكثفة علي مدار يومين للمرور على المحلات والأسواق وأماكن تداول وبيع اللحوم والدواجن والأسماك من خلال ادارة المجازر وسلامة الغذاء.

وتمكنت الحملة من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية السادات والباجور ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي النيابة العامة لإعمال شؤونها.

وأكد محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة صور الغش التجاري ومواجهة أي مخالفات قد تهدد صحة المواطنين.