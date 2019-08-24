اخبار البرلمان | تعرف على سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد.. وتحركات برلمانية ضد ريهام سعيد بسبب حلقة السمنة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 23 أغسطس.تعرف على سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيستحرك برلماني جديد ضد ريهام سعيد بسبب تجاوزات حلقة السمنةأول رد برلماني بشأن احتساب العام المقبل "سنة نقل" لطلاب الصف الثانى الثانوىهل تفرض الدولة رسومًا على شواطئ الفنادق.. البرلمان يجيببعد إقراره من الرئيس السيسي.. ما قيمة بدل البطالة بـ قانون المعاشات الجديد ؟بعد تصديق الرئيس عليه.. موعد تطبيق قانون المعاشات الجديدبعد إقراره من الرئيس السيسي.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديدصناعة البرلمان تقدم إرشادات للحصول على وظيفة.. تعرف عليهاتصل لـ 45 يوما.. تعرف على حالات الإجازات بأجر كاملبدلا من الخصم أو الفصل.. تعرف على حالات الإجازة بدون مرتبوظيفة جديدة في انتظارك.. تعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل