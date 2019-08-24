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برلمان

تعرف على سن المعاش بقانون المعاشات الجديد بعد إقراره من الرئيس السيسي

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:31 م
عبد الرحمن سرحان
عدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد.

ووفقا لقانون المعاشات الجديد الذي أقره مجلس النواب، في يوليو الماضي، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أمس الأول، الخميس، أصبح هناك زيادة تدريجية في سن المعاش، تبدأ من عام 1932 بـ 61 عاما، وتستقر سن المعاش بعدها عند 65 عاما في 2040.

ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الخطة التي أقرها البرلمان في قانون المعاشات الجديد لرفع سن المعاش.

هناك خطة لرفع سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء. 

ووفقا لـ قانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لـ قانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

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