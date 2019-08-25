نتائج كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال .. اتحاد طنجة يكتسح هورسيد الصومالي بسداسية

نجح فريق اتحاد طنجة المغربي في إكتساح هورسيد الصومالي بـ 6 أهداف لهدف، أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، في الدور التمهيدي من منافسات كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.



أنهي اتحاد طنجة الترتيب في المركز الثاني بـ6 نقطة، أمام صاحب المركز الأول بـ9 نقاط، الرفاع البحريني الذي حجز بطاقة التأهل.



فيما احتل الوزراء العراقي المركز الثالث بـ4 نقاط، وهورسيد في المركز الأخير بدون نقاط.



وتأهل نادي الرفاع البحريني إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، عقب فوزه على الزوراء العراقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في المغرب.