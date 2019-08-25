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حقك.. مبادرة جديدة لحل شكاوى المواطنين عبر حماية المستهلك

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:19 ص
اللواء راضى عبد المعطى،
اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك
أخبار البلد
يطلق اليوم الأحد، جهاز حماية المستهلك مبادرة «حقك»، ولمدة أسبوع، وتستوجب سرعة الرد على شكاوى المواطنين الواردة إلى الجهاز.

وتستهدف المبادرة حصر الشكاوى كمًا ونوعًا وتصنيفها جغرافيًا، ويتولى كل عضو من العاملين المختصين بالجهاز مسئولية تحديد ملف لا يقل عن 100 شكوى موضحة البيانات باسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التواصل هاتفيا

وبدوره يتولى مسئول جهاز حماية المستهلك التواصل مع أصحاب الشكاوى فى حضور الشركات والكيانات؛ للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية.

كان اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أكد أن التنسيق جار مع جميع أطراف المنظومة لخفض زمن الرد على الشكاوى عبر برنامج إلكترونى يسمح للشركات وبواسطة مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد؛ للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصة به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ إجراء بشأنها.

ويمكن لجميع المواطنين التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588 أو خدمة «المواطن رقيب» من خلال رقم «واتس آب» 01281661880

كما يمكن التواصل ايضا عبر الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك: WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على هواتف المحمول.

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