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من خارج كوكب الأرض.. رائدة فضاء تخترق حساب صديقتها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:22 ص
رائدة فضاء
رائدة فضاء
عزة عاطف
اتهمت ضابطة استخبارات أمريكية شريكتها السابقة التي تعمل كـ رائدة فضاء لدى وكالة ناسا، باختراق حساباتها البنكية الخاصة، بينما كانت رائدة الفضاء على متن سفينة في المحطة الفضائية الدولية.

تم توجيه الاتهام الغريب إلى رائدة الفضاء بوكالة ناسا «آن مكلين» المرشحة ضمن عدد من النساء للسفر إلى القمر وتعميره، وأصرت زميلتها «سمر ووردن» ضابطة سابقة بالاستخبارات الأمريكية في سلاح الدفاع الجوي، حيث تورطت الاثنتان في معركة طلاق كبيرة.

شكت سمر في الأمر عندما لاحظت بأنه قد تم الوصول إلى حسابها المصرفي دون إذنها من شبكة كمبيوتر تابعة لناسا، فبعد القيام ببعض عمليات التحقق والاستخبار، اتهمت سمر شريكتها السابقة ماكلين باختراق حساباتها المصرفية أثناء وجودها على متن محطة الفضاء الدولية.

تقول ماكلين: "فوجئت بأن شريكتي السابقة على دراية بمعلومات مهمة عن إنفاقي المالى!"، الجدير بالذكر أنه إذا تم إثبات الواقعة على آن ماكلين فإن تلك ستكون أول مخالفة للإنسان في الفضاء.

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