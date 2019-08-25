ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:38 ص
إسماعيل بن ناصر لاعب
إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان
محمد السعيد
يواجه فريق إيه سي ميلان نظيره أودينيزي، الأحد، في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه الجديد ماركو جيامباولو لتحقيق انطلاقة قوية في الكالتشيو باقتناص نقاط المباراة خارج الديار، بينما يطمح أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المتوقع أن يشارك الجزائري إسماعيل بن ناصر المنضم حديثاً لفريق ميلان في مباراة اليوم كبديل.

ويلتقي اليوم أيضًا ضمن الجولة نفسها، روما مع جنوي، وفيرونا مع بولونيا وتورينو مع ساسولو، وسامبدوريا مع لاتسيو، وكالياري مع بريشيا وسبال مع أتلانتا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسات الدوريات الأوروبية .. موعد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم 25 - 8 - 2019 | خدمات

انفجار هائل يهز العاصمة اللبنانية بيروت

الماء والليمون للتخسيس بدون ريجيم.. تناوليه فى هذا الوقت

اليوم.. التحقيق مع ريهام سعيد بـ المجلس الأعلى للإعلام

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

بعد غلق أحدها بـ الغردقة.. تعرف على خدمات فنادق استضافت الكلاب؟

أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

وليد ازارو .. تعرف على مصير عروض شراء مهاجم الأهلى

منصب جديد لثروت سويلم .. الزمالك لن يسدد مستحقات أجوجو بعد وفاته.. فيديو

ليفربول ضد ارسنال .. تعليق مثير لـ كلوب على هدف محمد صلاح الثالث .. فيديو

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

انهيار بركات .. متعب يكشف كواليس صدمة هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز .. فيديو

يكره الكبار وتعمد إيذائي .. عماد متعب يفتح النار على حسام البدري .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019 في دوري أبطال أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم 25 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

لم تكن مفيدة .. القباني: استفادة وحيدة حققها الزمالك من مباراة ديكاداها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية