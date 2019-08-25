ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

يواجه فريق إيه سي ميلان نظيره أودينيزي، الأحد، في السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي.



ويسعى ميلان بقيادة مدربه الجديد ماركو جيامباولو لتحقيق انطلاقة قوية في الكالتشيو باقتناص نقاط المباراة خارج الديار، بينما يطمح أودينيزي في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره.



ومن المتوقع أن يشارك الجزائري إسماعيل بن ناصر المنضم حديثاً لفريق ميلان في مباراة اليوم كبديل.



ويلتقي اليوم أيضًا ضمن الجولة نفسها، روما مع جنوي، وفيرونا مع بولونيا وتورينو مع ساسولو، وسامبدوريا مع لاتسيو، وكالياري مع بريشيا وسبال مع أتلانتا.