ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب على هامش قمة السبع: سنبرم اتفاقية تجارة كبرى مع المملكة المتحدة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الأحد/ إن بلاده ستتمكن في أسرع وقت من إبرام "اتفاقية تجارة كبرى" مع المملكة المتحدة بمجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووصف ترامب - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "الرجل المناسب لإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا.

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم 25 -8- 2019.. فيديو

الإفتاء: نهى رسول الله عن معاملة الآباء لأبنائهم بهذه الطريقة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

شاهد .. محمد رمضان يسجد عاريا

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

مايكروسوفت تعرض مبلغاً خيالياً مقابل اختراق متصفحها الجديد

أخبار الفن| محمد رمضان يسجد عاريا .. ورانيا يوسف بمايوه بكيني

تحتل المركز الأول .. الغربية محافظة العناتيل آخرهم عنتيل قرية حجازى .. وعام 2014 الأكثر فى الفضائح

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

سبوتنيك: الطائرة الإسرائيلية كانت مجهزة لتنفيذ عملية اغتيال في بيروت

أخبار الرياضة ليلا.. عماد متعب يفتح النار على البدري.. وحقيقة تعاقد الزمالك مع ازارو

أشعر بالوحدة.. شاب مصري يحتضن بنات أمريكا في الشوارع.. شاهد ردود الأفعال

هاني حتحوت يكشف المرشحين النهائيين لتدريب الأهلي.. فيديو

عروس أصيبت بالسرطان قبل 3 أشهر من زفافها.. فحدثت المعجزة

الماء والليمون للتخسيس بدون ريجيم.. تناوليه فى هذا الوقت

رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

شاهد.. انخفاض مضاعف في أسعار الدواجن واللحوم.. يتصدر نشرة صباح البلد

عيار 21 ارتفع 9 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 25- 8 - 2019 في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية